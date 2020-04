Nemčija bo v celoti jamčila za posojila malim in srednje velikim podjetjem

Berlin, 6. aprila - Nemčija bo prevzela celotno poroštvo za bančna posojila malim in srednje velikim podjetjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na pridobljene dokumente. Najvišja dovoljena vrednost posojil z državnim poroštvom bo 500.000 evrov za podjetja z do vključno 49 zaposlenimi in 800.000 evrov za tista s 50 ali več zaposlenimi.