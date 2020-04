Krka donirala 15 ton razkužila v vrednosti 220.000 evrov

Novo mesto, 6. aprila - Farmacevtska družba Krka je Zavodu RS za blagovne rezerve in Upravi RS za zaščito in reševanje donirala 15 ton razkužila Ecocid S v vrednosti 220.000 evrov. S tem so za daljše obdobje zagotovili dovolj sredstva za razkuževanje v vseh slovenskih zdravstvenih domovih, bolnišnicah in domovih za starejše občane, so pojasnili v družbi.