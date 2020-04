BMW podaljšal zaprtje tovarn v Evropi in Severni Ameriki

München, 6. aprila - Nemški avtomobilski velikan BMW je podaljšal zaprtje tovarn v Evropi in Severni Ameriki za dober teden dni do konca aprila. Kot so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnili v družbi, je povpraševanje na globalni ravni močno upadlo, okrevanja pa še nekaj časa ni pričakovati.