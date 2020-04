Karantena v Dolgi vasi ni ukinjena, njeno izvajanje se nadaljuje doma

Lendava, 6. aprila - Odhod nekaterih državljanov iz karantene v Dolgi vasi že po šestih dneh namesto po štirinajstih po pojasnilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje ne pomeni, da je karantena ukinjena, njeno izvajanje se le nadaljuje na domačem naslovu, če so za to ustrezne razmere. Od 29 ljudi, ki so bili še v petek v gostišču v Dolgi vasi, jih je tam ostalo 11.