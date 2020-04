SAB vlado poziva k vključevanju ranljivih skupin in analizi ukrepov

Ljubljana, 6. aprila - V stranki SAB so danes na vlado naslovili pismo, s katerim so opozorili na nekatere prezrte ranljive skupine, ki po sprejetem prvem protikoronskem zakonu niso upravičene do pomoči države. Vlado pozivajo, da jih vključi v drugi zakonski sveženj, predlagajo še dva ukrepa, od vlade pa tudi pričakujejo analizo učinkov po štirih tednih ukrepov.