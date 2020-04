V Dravogradu potrdili občinski paket ukrepov pomoči ob epidemiji

Dravograd, 6. aprila - Svetniki Občine Dravograd so na dopisni seji potrdili paket ukrepov za pomoč občanom in podjetjem v času epidemije novega koronavirusa. Med drugim so zamrznili cene komunalnih storitev in vsem zavezancem za deset odstotkov znižali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Sprejeti ukrepi so za obdobje do konca junija ocenjeni na 250.000 evrov.