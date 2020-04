ZSSS ob 30. rojstnem dnevu ostaja zavezana solidarnosti in pravičnosti

Ljubljana, 6. aprila - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) danes praznuje 30. rojstni dan. Ustanovljena je bila namreč 6. aprila 1990 na dvodnevnem kongresu v Cankarjevem domu v Ljubljani. V največji sindikalni centrali v državi so vse odtlej "ostali zavezani boju za delavske pravice, solidarnost in pravičnost", so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.