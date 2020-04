V obalni sindikalni organizaciji za rešitev položaja zaposlenih v izolski bolnišnici

Izola, 6. aprila - V Obalni sindikalni organizaciji - KS 90 so opozorili na težave več kot 20 zaposlenih v Splošni bolnišnici Izola, ki nimajo osebnega prevoza in se po začasni prekinitvi javnega potniškega prometa dnevno soočajo s skrbjo, kako priti na in z dela. Javnost in izvršilno oblast pozivajo, da za omenjene delavce najdejo ustrezno rešitev.