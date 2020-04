Vrhovno sodišče kljub epidemiji za stike med starši in otroki, ki ne živijo skupaj

Ljubljana, 6. aprila - Vrhovno sodišče je danes sporočilo, da je v zvezi s stiki med starši in otroki ter dilem, ki so se pojavile med epidemijo novega koronavirusa, podalo pojasnila o izvrševanju že izdanih odločb in odločanju o družinskih zadevah. Meni, da kljub epidemiji praviloma ni razlogov za preprečevanje stika staršev in otrok, ki ne živijo skupaj.