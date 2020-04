Manj povpraševanja po rezanem cvetju, zanimanje predvsem za sadike vrtnin

Ljubljana, 6. aprila - Vrtnarije, drevesnice in cvetličarne so s petkom znova odprle vrata in pričakale precej potrošnikov, ki se v času epidemije in pogostejšega zadrževanja doma zanimajo predvsem za sadike vrtnin, ki jih lahko posadijo na vrtovih. Manj je povpraševanja po rezanem cvetju in lončnicah, saj je manj praznovanj in priložnosti za obdarovanje s cvetjem.