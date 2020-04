V Adrii Mobil priprave za torkov vnovični zagon proizvodnje

Novo mesto, 6. aprila - V novomeški Adrii Mobil, kjer so zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja zaposlenih ob izbruhu epidemije novega koronavirusa 18. marca začasno zaustavili proizvodnjo, bodo to v torek vnovič pognali. Operativno pripravo za organizacijo in pripravo proizvodnega procesa so začeli davi, celotno proizvodnjo bodo zagnali v torek, so povedali za STA.