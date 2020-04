Tudi istrski župani ugotavljajo, da so se ljudje držali omejitve gibanja

Koper/Izola/Piran, 6. aprila - Župani občin slovenske Istre ugotavljajo, da so se ljudje minuli konec tedna večinoma držali odloka o omejitvi gibanja in se ob tem tudi zahvalili občanom. Izolski župan Danilo Markočič je poudaril, da se njihovi občani obnašajo tudi samozaščitno. Po besedah prvega moža piranske občine Đenia Zadkovića so ljudje razumeli, da gre za nujen ukrep.