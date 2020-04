V ljutomerskem domu starejših preselili varovance po nadstropjih

Ljutomer, 6. aprila - V Domu starejših občanov Ljutomer so varovance preselili po nadstropjih glede na zdravstveno stanje. V domu, kjer je 90 zaposlenih in 152 stanovalcev, je potrjena okužba z novim koronavirusom pri 39 stanovalcih in štirih zaposlenih. Vseh 39 stanovalcev s potrjeno okužbo je v domu, nobeden ni v bolnišnici.