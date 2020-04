Na Koroškem zadovoljni, da je mejni prehod Holmec del dneva ponovno odprt

Holmec, 6. aprila - Na Koroškem so zadovoljni, da je sosednja Avstrija prisluhnila in razumela potrebe obmejnega prebivalstva ter po štirih dneh od zaprtja danes vsaj delno ponovno odprla mejni prehod Holmec. "Zelo smo zadovoljni, da je to uspelo s skupnim nastopom," je za STA dejal župan Občine Prevalje Matic Tasič, ki si sicer želi, da bi bil prehod odprt več časa.