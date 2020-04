Tokio, 6. aprila - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so danes večinoma rasli, vlagatelje pa so nekoliko opogumile novice o ustavljeni rasti števila mrtvih v Evropi zaradi pandemije koronavirusa. Opaznejšo rast je beležila tokijska borza, kjer so pridobile predvsem delnice telekomunikacijskih podjetij.