Zaščitne maske konec tedna delili tudi v Lenartu, Staršah in Podčetrtku

Lenart/Starše/Podčetrtek, 6. aprila - Med lokalnimi skupnostmi, kjer so se te dni odločili za razdelitev zaščitnih mask, so tudi občine Lenart, Starše in Podčetrtek. V prvi so se za šivanje pralnih mask dogovorili z dvema domačima podjetjema, v Staršah pa so maske šivale članice občinskega društva Ajda, ki so tudi dale pobudo za akcijo. V Podčetrtku so maske kupili.