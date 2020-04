Festival Velenje s projektom Pisma znanim neznancem

Velenje, 6. aprila - Ker so domovi za starejše za obiskovalce zaprti in ker je tudi sicer, ne le v obdobju novega koronavirusa, veliko ljudi osamljenih, so v Festivalu Velenje začeli projekt Pisma znanim neznancem. Ta pisma bodo predali Domu za varstvo odraslih Velenje, kasneje morda še kam drugam, kjer se bodo dogovorili za sodelovanje.