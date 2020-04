TVS: S koronavirusom okuženi še štirje v karanteni v Dolgi vasi

Lendava, 5. aprila - V Dolgi vasi ostaja v karanteni 11 ljudi. V petek zvečer so namreč tiste, ki so bili po prihodu v karanteno negativni, želeli poslati domov, ker pa nekateri brez zagotovila, da niso okuženi, niso želeli med domače, so jih včeraj dopoldne 15 znova testirali, testi pa so danes potrdili štiri nove okužene, je poročala Televizija Slovenija.