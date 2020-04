Skubec Moćićeva: Pritisk bolnikov velik, zdravstvo od prvega dneva epidemije trpi

pogovarjala se je Anja Gorenc

Celje, 5. aprila - Iz Zdravstvenega doma Celje so v preteklih tednih na testiranje za okužbo s koronavirusom poslali 10 ljudi, 72 so svetovali samoosamitev. A je pritisk bolnikov v tem obdobju po besedah tamkajšnje predstojnice družinske medicine Katarine Skubec Moćić velik. Opozarja tudi, da od prvega dne epidemije zdravstvo trpi in na dolgi rok ne bo zdržalo.

Na testiranje o morebitni okužbi z novim koronavirusom so po besedah Skubec Moćićeve, ki je tudi sama družinska zdravnica, poslali le tiste bolnike, ki so resnično izkazovali simptome okužbe. "Gre za takšne, ki imajo že več dni težave, visoko vročino in ocenjujemo, da rabijo zdravstveni pregled," je povedala. Več bolnikom pa so svetovali samoosamitev, torej naj ostanejo doma. "To so tisti s sumom na okužbo, ki pa nimajo hudo izraženih simptomov, in tisti, ki so bili v tesnem stiku z okuženim," je pojasnila v pogovoru za STA.

V zadnjem tednu so se klici ljudi po njenih besedah umirili v primerjavi s prvim tednom karantene, ko jih je bilo res ogromno. Ob tem pa se sprašuje, ali gre resnično za trend upadanja ali pa so bili klici za bolniške odsotnosti pri nekaterih bolj preventivne narave, saj so se bali na delo, v nezaščitene pogoje dela.

V celjskem zdravstvenem domu obravnavajo bolnike brez suma na koronavirus in po njeni oceni imajo ustrezno zaščitno opremo. "Medtem se naši zdravniki vključujejo tudi t. i. covid ambulanto v okviru vstopne točke v urgentnem centru Celje. Tam pa si želimo da bi bila oprema boljša. Je pomanjkljiva," je opozorila.

Kot je dejala, čutijo pritiske bolnikov, ki so sicer bili že pred epidemijo, takrat predvsem zaradi nezadovoljstva z zdravstvenim sistemom kot takim. "Pritiski se kažejo v smislu želje po raznih preventivnih bolniških staležih, če ima posameznik doma koga iz rizične skupine ali je sam v rizični skupini. Prav tako so pritiski tistih, ki jih delodajalci brez potrdila o negativnem testu ne spustijo v službo," je pojasnila.

Imeli so tudi bolnike, ki so kljub bolezenskim znakom, kot sta povišana temperatura in kašelj, ki sta značilna tudi za okužbo z novim koronavirusom, želeli vstopiti v prostore zdravstvenega doma. "A sistem je dobro organiziran. Zelo težko bi se nekdo prebil tudi čez ta filter v zdravstveni dom, saj se je potrebno naročiti prek telefonskega pogovora z osebnim zdravnikom. Tiste z znaki okužbe pa usmerjamo na vstopno točko za obravnavo," je dejala.

Sicer pa Skubec Moćićeva opozarja, da zdravstvo trpi že od prvega dne epidemije, v tem času so namreč odpovedani vsi nenujni pregledi in obravnave bolnikov. "Zavedati se moramo, da imajo ljudje iste težave kot pred tem, infarktov je enako število, število rakavih obolenj je tudi isto, ampak je dostopnost do storitev bistveno slabša. Iz dneva v dan se v bistvu stres in težave za bolnike in zdravstvene delavce stopnjujejo. Vse te čakajoče bo potrebno potem po hitrem oz. čim prej obravnavati, kjer pa se bo spet zataknilo, verjetno pri čakalnih dobah," je opozorila.

Po njeni oceni bo v naslednjih treh tednih ključno obdobje, ko se bo pokazalo, ali so bili ukrepi države za zajezitev novega koronavirusa zadostni.

Kot dodaja, virus ne bo kar izginil, tudi če število okuženih pade. "V kontroliranem območju je smiselno, da se določene zdravstvene storitve začenjajo počasi znova izvajati. Se strinjam, da bolniške postelje ne smejo biti zasedene, saj bomo videli v treh tednih, ali jih bomo potrebovali ali ne za bolnike s covidom-19. Vendar pa bi morali spet začeti organizirati določene kontrolne specialistične preglede ob ustreznem protokolu," je še ocenila.

Kljub nejasnostim stroke, ali v javnosti preventivno nositi zaščitno masko ali ne, pa je dejala, da jo v Zdravstvenem domu Celje nosijo vsi zdravstveni delavci, prav tako bolniki. In navedla besede kolega družinskega zdravnika: "Ukrepi morajo biti raznovrstni in mora jih biti veliko, saj nikoli stoodstotno ne vemo, kateri res deluje. Na več področjih je torej treba zajeziti virus. Škodovati ne more. Neka zaščita je, če jo nosimo vsi".

Video posnetek pogovora se nahaja na https://youtu.be/26_1JI_aoTY