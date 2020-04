Kitajska v zadnjem mesecu izvozila skoraj štiri milijarde mask

Peking, 5. aprila - Kitajska je od začetka marca izvozila 3,86 milijarde mask, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Maske in drugo medicinsko opremo v vrednosti 1,3 milijarde evrov so prodali v več kot 50 držav. Kitajska tudi sicer velja za največjo izvoznico zaščitnih mask, kaže poročilo Svetovne trgovinske organizacije (WTO) za lani.