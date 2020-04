Policisti od ponedeljka do sobote izrekli 1083 opozoril in podali 1252 predlogov inšpektoratu

Ljubljana, 5. aprila - Policisti so od uveljavitve vladnega odloka, po katerem je prepovedano gibanje zunaj občin in zbiranje na javnih površinah, to je od 30. marca pa do 4. aprila v zvezi z upoštevanjem odloka izrekli 1083 opozoril, v 1252 primerih pa so odstopili predlog Zdravstvenemu inšpektoratu RS, so pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU).