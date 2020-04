Prebivalci so zaostreno prepoved zbiranja in prehajanja občinskih meja očitno vzeli resno

Ljubljana, 4. aprila - Po državi danes ne zaznavajo večjih kršitev odloka o prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah. Policija do nedelje izvaja poostren nadzor po vsej državi, glede na dogajanje minulega konca tedna so se osredotočili na dostope do priljubljenih turističnih točk. Trenutne informacije s terena kažejo, da so stvari dokaj urejene.