Na Grajskem hribu in Golovcu prihodnji teden sečnja dreves

Ljubljana, 4. aprila - Na območju Grajskega hriba in Golovca bo predvidoma od ponedeljka do petka potekala sečnja dreves. Na Grajskem hribu bodo sekali ob pešpoti Ovinki nad Stolbo, pri čemer bo pot občasno zaprta, na Golovcu pa na območju grebena za observatorijem v smeri proti Orlam, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.