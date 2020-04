Hisense Gorenje za en teden podaljšuje prekinitev proizvodnje

Velenje, 4. aprila - Uprava družbe Hisense Gorenje se je odločila, da bo zaradi trenutnih razmer ob epidemiji novega koronavirusa podaljšala zaustavitev vseh svojih evropskih tovarn še za en teden, torej do 10. aprila, so sporočili iz družbe. Tovarne so zaprte od 23. marca. V velenjskih tovarnah bodo z delom začeli 14. aprila.