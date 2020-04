Večer: Omerzu razrešen s funkcije predsednika delovnega sodišča

Maribor, 4. aprila - Sodni svet je sodnika Stanka Omerzuja z desetimi glasovi za in nobenim proti razrešil s funkcije predsednika mariborskega delovnega sodišča, danes poroča Večer. Sklep o razrešitvi je sodni svet sprejel, ker je ugotovil, da Omerzu svoje funkcije ni opravljal pravilno in zakonito, so po navedbah časnika pojasnili v Sodnem svetu.