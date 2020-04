Ministrica Pivčeva si je ogledala poskusno pridelavo zelenjave v Ocean Orchids

Dobrovnik, 3. aprila - V dobrovniškem podjetju Ocean Orchids so začeli poskusno pridelovati tudi zelenjavo. Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je ob ogledu pridelave povedala, da je ta hitra prilagoditev razmeram lahko zgled tudi drugim, kako v kriznih časih in sicer povečati samooskrbo v državi. To bo po njenih besedah z ukrepi pospeševala tudi vlada.