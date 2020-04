Za zdaj še brez sklenjenih pogodb glede skupnega javnega naročila EU za zaščitno opremo

Ljubljana, 4. aprila - Slovenija še ni podpisala nobene pogodbe v okviru skupnega javnega naročila Evropske unije (EU) za zaščitno opremo, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pojasnili so, da ko bo Evropska komisija pridobila naročeno opremo, bo države članice pozvala k sklenitvi pogodb.