Ljubljana, 3. aprila - Tudi zadnja ura delovanja trgovin bo namenjena le ranljivim skupinam, kot so invalidi, upokojenci in nosečnice, je danes sklenila vlada, ki je dopolnila odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. S soboto bo tako ranljivim skupinam namenjen dodaten čas, poleg že sedaj veljavnega med 8. in 10. uro.