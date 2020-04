Ameriška mlekarji zaradi motenj v oskrbovalnih verigah izlivajo hektolitre mleka

New York, 3. aprila - Kljub rasti povpraševanja po hrani v času pandemije koronavirusa v ZDA morajo mlekarji izlivati na hektolitre mleka v kanalizacijo, ker je prišlo do velikih logističnih težav in motenj v oskrbovalnih verigah. Vsa hrana, ki je bila namenjena restavracijam, se mora preusmeriti v trgovine na drobno, ki so še odprte.