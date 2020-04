V šmarskem domu upokojencev okuženih skupaj 112 stanovalcev in zaposlenih

Šmarje pri Jelšah, 3. aprila - V šmarskem domu upokojencev je bilo po zadnjih podatkih z novim koronavirusom v četrtek okuženih skupaj 112 stanovalcev in zaposlenih. Iz celjske bolnišnice pa se je v četrtek v domsko oskrbo vrnila ena oseba. V sredo je bilo okuženih 60 stanovalcev in 15 zaposlenih. Nekaj oseb, ki so zbolele za covidom-19, pa se je že pozdravilo.