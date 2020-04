Ministri EU za zdravje o preusmeritvi neporabljenih kohezijskih sredstev v boj s koronavirusom

Ljubljana/Bruselj, 3. aprila - Ministri za zdravje članic EU so se danes sestali že na drugi videokonferenci v tem tednu, so danes sporočili s slovenskega ministrstva za zdravje. Govorili so o pobudi Evropske komisije, da bi nerazdeljena evropska kohezijska sredstva preusmerili v ukrepe za boj z novim koronavirusom. Slovenija je to pobudo podprla.