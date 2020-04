Evropska poslanca Zver in Tomčeva bosta del plače namenila za boj proti covidu-19, Janša k temu pozval tudi ostale

Ljubljana, 3. aprila - Poslanca iz vrst SDS/EPP Milan Zver in Romana Tomc sta sporočila, da bosta v solidarnostni fond za boj proti covidu-19 nakazovala 30 odstotkov plače. "Pohvalno in posnemanja vredno," se je odzval premier Janez Janša. Drugi evropski poslanci pa so v odzivih izpostavili, da so tudi sami dobrodelni, le da tega ne objavljajo za lastno promocijo.