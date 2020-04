Zbornica: Okoljsko ministrstvo si pri problematiki komunalnega blata zatiska oči

Ljubljana, 4. aprila - V Zbornici komunalnega gospodarstva pri GZS so zaskrbljeni zaradi "zatiskanja oči pristojnih" na ministrstvu za okolje in prostor o dejanski problematiki ravnanja z blatom iz čistilnih naprav. Kriza s koronavirusom težavo poslabšuje, meje se zapirajo, sklenjene pogodbe za izvoz se niso realizirale, opozarjajo in pozivajo k hitrim rešitvam.