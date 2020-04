Vlada omejila predpisovanje zdravil z učinkovinami klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin

Ljubljana, 3. aprila - Vlada je na današnji seji izdala odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovinami klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin. S tem želi zagotoviti nemoteno in ustrezno preskrbo bolnikom, ki ta zdravila nujno rabijo, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.