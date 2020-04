Newyorške borze po poročilu s trga dela neenotno

New York, 3. aprila - Indeksi na newyorških borzah v uvodnem delu trgovanja nimajo enotne smeri. Na borznem parketu je odmevalo predvsem poročilo s trga dela, ki kaže da je marca v ZDA brez zaposlitve ostalo 701.000 ljudi. Gre za največji skok brezposelnosti po marcu 2009 in največji mesečni skok v 45 letih. Ob tem analitiki opozarjajo, da so številke verjetno še večje.