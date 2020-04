V fundacijo za koronavirus doslej doniranih skoraj 59.000 evrov

Ljubljana, 3. aprila - Ministrstvo za finance je 25. marca objavilo številko računa, na katerega lahko donatorji nakažejo sredstva za pomoč v času epidemije novega koronavirusa oziroma za odpravljanje njenih posledic. Kot so sporočili z ministrstva, so donatorji od 27. marca do 2. aprila prispevali skupaj 58.810 evrov.