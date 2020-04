Pravosodno ministrstvo del evropske platforme Proti delu na črno

Ljubljana, 5. aprila - Ministrstvo za pravosodje je v okviru evropske platforme Proti delu na črno vključeno v vseevropsko kampanjo Prednosti prijavljenega dela, so ta teden sporočili s tega vladnega resorja. Ob tej priložnosti so spomnili na številne prednosti zakonito zaposlenih, med drugim na zaščito v delovnih sporih in insolvenčnih postopkih.