DZ predvidoma v torek o pooblastilih vojske, spremembah poslovnika in zakona o referendumu

Ljubljana, 3. aprila - Kolegij predsednika DZ se bo na ponedeljkovi seji dogovoril o poteku izredne seje DZ, ki so jo za obravnavo sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil vojske pri varovanju meje zahtevali koalicijski poslanci. Seja, na kateri bodo verjetno obravnavali tudi predlog novele poslovnika DZ in zakona o referendumu in ljudski iniciativi, naj bi bila v torek.