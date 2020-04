Za daljši nakupovalni čas za upokojence tudi DeSUS in sindikat upokojencev

Ljubljana, 3. aprila - Pozivom k daljšemu časovnemu intervalu, v katerem lahko trgovine obiščejo zgolj upokojenci in ranljive skupine, se pridružujejo tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije in koalicijski stranki DeSUS. Slednja gospodarskemu ministrstvu predlaga, da bi upokojenci lahko nakupovali med 8. in 10. uro dopoldne ter med 13. in 15. uro popoldne.