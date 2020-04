Evropska sredstva za energetsko sanacijo Doma upokojencev Gradišče

Ljubljana, 3. aprila - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala odločitev o podpori projektu energetske sanacije Doma upokojencev Gradišče v Dornberku. Za izvedbo projekta v vrednosti dobrega 1,3 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval 364.000 evrov, so sporočili.