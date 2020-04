Podaljšali javno obravnavo predlogov predpisov s področja embalaže

Ljubljana, 3. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor je do 15. aprila podaljšalo javno obravnavo osnutkov treh predpisov s področja ravnanja z odpadno embalažo. Ti so med sabo povezani, med drugim pa predvidevajo precejšnje povečanje dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.