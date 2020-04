Pouk na daljavo tudi zahvaljujoč Arnesu

Ljubljana, 4. aprila - V času epidemije novega koronavirusa, ko so šole zaprte, je internet močno obremenjen. Izobraževanje na daljavo poteka po ustaljenem, večinoma dopoldanskem urniku, in tako uporabniki do storitev dostopajo hkrati. To pa pomeni veliko breme za strežniško infrastrukturo in povezave do uporabnikov, so sporočili iz Arnesa.