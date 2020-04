V Ljubljani prihodnji teden začetek del na Dunajski in Šubičevi cesti

Ljubljana, 3. aprila - V ponedeljek se bo začela prenova Dunajske ceste v Ljubljani. Zaradi del bo do predvidoma 30. avgusta na odseku od Ulice 7. septembra do ljubljanske obvoznice polovična zapora ceste. Od 14. aprila dalje pa bo na odseku med Obvozno cesto in Ulico 7. septembra zaprta za ves promet. Zaradi del bo polovična zapora tudi na Šubičevi cesti.