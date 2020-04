Tudi lani veliko povpraševanje po najemu poslovnih nepremičnin, a ni ponudbe

Ljubljana, 3. aprila - V Sloveniji je bilo lani še vedno veliko povpraševanje po najemu poslovnih nepremičnin, je pa število novih poslov ob zasedenosti prostorov in odsotnosti novogradenj še upadlo. Pisarne v poslovnih središčih in trgovski lokali na najboljših lokacijah so bili praktično polno zasedeni, ugotavlja Geodetska uprava RS (Gurs).