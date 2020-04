Ker jih je zeblo, so si zakurili in zažgali avtomobil

Maribor, 3. aprila - Trije moški, doma iz Maribora in okolice, so v četrtek zjutraj obtičali na makadamski cesti med Ložino in Malo Varnico pri Gruškovju, ker jim je zmanjkalo goriva v avtomobilu. Ker jih je zeblo, so si ob vozilu zakurili ogenj, s tem pa zanetili požar ter ogrozili ne le sebe, ampak tudi okolico.