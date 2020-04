Blejski policisti obravnavali moškega, ki se je z vodnim skuterjem vozil po jezeru

Bled, 3. aprila - Blejski policisti so v četrtek nudili pomoč nadzorniku Triglavskega narodnega parka pri obravnavi moškega, ki se je z vodnim skuterjem vozil po jezeru. Policisti so tako obravnavali kršitev odloka o prepovedi gibanja izven občine bivanja, občinski redarji pa kršitev plovbe po jezeru, so sporočili s kranjske policijske uprave.