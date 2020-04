Dars opozarja na porast prekomernih prekoračitev hitrosti

Ljubljana, 3. aprila - V družbi Dars opozarjajo na povečano število prehitrih voznikov. Tako so na odseku avtoceste med Domžalami in Šentjakobom v letošnjem marcu zaznali 12-odstotno povečanje števila voženj med 180 in 200 kilometri na uro ter kar 73-odstotno povečanje števila voženj nad 200 kilometri na uro, glede na enako obdobje lani, so sporočili z Darsa.