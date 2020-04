Ljubljana, 3. aprila - Trenutno so hospitalizirani štirje stanovalci Centra starejših Horjul, okuženi z novim koronavirusom, so za STA povedali v tem centru. Iz tega doma starejših so sicer v četrtek poročali o 19 potrjenih okužbah pri stanovalcih, prav tako so okuženi štirje zaposleni, ki so doma v karanteni.