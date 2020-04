Mariborski mestni svetniki potrdili ukrepe za blaženje posledic epidemije

Maribor, 6. aprila - Mariborski mestni svetniki so na dopisni seji, ki so jo zaključili danes popoldne, potrdili odlok o ukrepih za blaženje posledic epidemije covid-19. Ta med drugim predvideva oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v lasti občine za gostince in druge podjetnike ter finančno injekcijo za javni zavod Športni objekti Maribor.