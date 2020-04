30 članov združenja PEN za spoštovanje ustavnih pravic in zakonov

Ljubljana, 3. aprila - Člani Slovenskega in Mednarodnega PEN so danes "zavedajoč se nujnosti omejitev na individualni in kolektivni ravni, ki so namenjene zajezitvi epidemije koronavirusa" s pismom pozvali vlado, državni zbor in ustavno sodišče k spoštovanju "vseh z ustavo in zakoni zagotovljenih pravic državljank in državljanov".